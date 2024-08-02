Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт комиссара Евросоюза по вопросам внутренних дел Илвы Йоханссон, страны европейского блока обеспокоены измененными визовыми правилами Венгрии для иностранной «рабочей силы», прибывающей из России и Беларуси (якобы для сооружения АЭС).

По словам Йоханссон, следует обеспечить надлежащие меры, чтобы россияне, потенциально представляющие угрозу ведения шпионажа или идентичный риск для безопасности ЕС, «сталкивались с высоким уровнем проверки».

Комиссар ЕС подчеркнула — такое сомнительное решение Будапешта может подорвать принципы безопасности в рамках безвизового Шенгенского пространства, одновременно призвав венгерские власти разъяснить свою позицию до 19 августа, иначе Брюссель примет весь спектр необходимых мер самостоятельно.

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