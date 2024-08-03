Как информирует «НБН» со ссылкой на источники «Укринформа», сегодня украинскими беспилотниками поражена не только нефтебаза «Губкинская», расположенная Белгородской области.

В соответствии со сведениями, которыми располагают источники, россияне в соцсетях массово жаловались на серию взрывов и масштабный пожар, позднее возникший на территории указанной нефтебазы, а также на совершенно безуспешную работу комплексов ПВО армии Путина.

Помимо склада с КАБами на авиабазе «Морозовск» (Ростовская область), которую также накрыли сегодня Силы обороны при поддержке ГУР МОУ, повреждения, вероятно, могли получить средства вражеской ПВО и некоторая авиационная техника.

В СБУ резюмировали:

Украинские БПЛА отработали на отлично, попав в склад авиабоеприпасов. Детонация была такая, что местным жителям не хватило запаса ругани, чтобы описать свои впечатления от масштаба взрывов и расцветшего «хлопка».

Ранее мы писали о том, как красочно выглядели последствия «прилетов» БПЛА в Ростовской области.