Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-каналы губернатора Ростовской области Василия Голубева и «Это Ростов. Новости», «прилетами» беспилотников подожжены склады в Каменском и Морозовском районах, включая нефтехранилище.

В частности, мониторинговые Telegram-паблики уточняют — в районе Морозовска расположен военный аэродром, и, по словам очевидцев, серия взрывов была слышна именно в этой местности. Кроме того, исходя из звуков многократной детонации, на авиабазе, как минимум, поражен склад с боеприпасами.

Также, в Каменском районе вспыхнули емкости с топливом — в соответствии с предварительной информаций, удар дронов угодил в комбинат «Атлас», специализирующийся на хранении нефтепродуктов.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ показывали результаты «утилизации» вражеской мототехники под Часовым Яром.