Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль уполномоченного ВРУ по правам человека (омбудсмена) Дмитрия Лубинца, данное преступление «освободителей» не просто противоречит «Женевской конвенции» относительно обращения с военнопленными, но и демонстрирует одно — россияне ведут себя как нелюди.

По словам Лубинца, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, ни один военнопленный не должен подвергаться нанесению физических увечий, насильственным методам или убийству. С учетом вышеуказанных ужасающих кадров казни украинца, омбудсмен отправил запросы:

«Международному комитету Красного Креста» и ООН для фиксации очередного несоблюдения прав человека страной-агрессором;

отечественным правоохранительным структурам для выяснения особы убитого пленного и документирования факта военного преступления.

Лубинец акцентировал, что надлежащее обращение с военнопленными, находящимися в застенках вражеской страны, контролируется местными властями, то есть ответственность за убийства и травмирования украинцев лежит не столько на российских солдатах в отдельности, сколько на самой РФ в целом.

Омбудсмен добавил: распространением таких фотоснимков и видеофрагментов посредством соцсетей, включая и совершение преступных действий, РФ стремится запугать украинцев, — «как гражданских, так и военных».

Фото — t.me/dmytro_lubinetzs

Ранее мы писали о том, что Лубинец сообщал, сколько гражданских лиц Украина вернула из плена РФ за десятилетие.