Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Офиса Генерального прокурора Украины, по состоянию на 10 часов утра этой субботы, 10 августа, правоохранителям удалось идентифицировать тела 2 погибших детей — это девочки 9 и 11 лет.

Кроме того, не прекращается ведение соответствующих экспертиз относительно установления личностей еще 6 человек, включая, судя по всему, еще 1 несовершеннолетнего украинца.

Также, по последней информации, численность граждан, погибших в результате российского обстрела Константиновки, достигла 14 человек, а всего ранены — 43 человека.

На данный момент продолжаются надлежащие следственные мероприятия, и количество пострадавших может возрасти.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский реагировал на артиллерийский удар по супермаркету и почте в Константиновке.