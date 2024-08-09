Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что армия Путина обстреляла Константиновку из ствольной артиллерии, были нанесены удары по супермаркету и отделению почты. По его словам, ВС РФ осуществили очередную целенаправленную атаку на скопление людей, пишет «НБН».

На террор оккупантов в Константиновке отреагировал глава государства. Зеленский в своем Telegram-канале рассказал, что в результате удара по городу есть погибшие и пострадавшие, люди остаются под завалами. Президент заверил, что РФ будет отвечать за свои преступления.

Фото – t.me/VadymFilashkin

Фото – t.me/VadymFilashkin

Согласно заявлению министра внутренних дел Игоря Клименко, по состоянию на 13:50 известно о 10 погибших и 35 раненых в результате обстрела Константиновки.

Напомним, 6 августа войска РФ ударили ракетой «Искандер» по центру Харькова. В ОВА рассказали о последствиях атаки оккупантов на город.