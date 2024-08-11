Как информирует «НБН», со ссылкой на заявление, озвученное спикером Государственной пограничной службы Украины Андреем Демченко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», по состоянию на сейчас, не наблюдается никакого перемещения белорусских танковых подразделений поблизости с украинской границей.

По лаконичным словам Демченко, прокомментировавшего официальные сообщения Минска относительно передислокации некоторых механизированных подразделений беларусской армии в приграничные районы Гомельской и Мозырской областей (ближе к рубежам Украины), все «остается без изменений».

Следует отметить, что, исходя, из «угроз», опубликованных в X-аккаунте Министерства обороны Беларуси, речь идет лишь о нескольких десятков достаточно ржавых модификаций советских танков, что можно рассмотреть на видео:

Ранее мы писали о том, сколько личного состава Силы обороны Украины могли задействовать для наступления в Курской области.