Как пишет «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Владимира Зеленского, в сегодняшнем утреннем докладе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о текущей ситуации на российском участке фронта.

В частности, Сырский доложил Зеленскому об изменениях в обстановке на ключевых направлениях передовой в Украине, в особенности, — на Торецком и Покровском, а также не забыл упомянуть относительно эффективности операции в Курской области (РФ).

По словам главкома ВСУ, в Курской области наши войска постепенно и неуклонно продвигаются дальше, от 1 до 2 километров на различных участках с начала 14 августа. Кроме того, защитники взяли еще более 100 пленных «хороших русских» в течение минувших 24 часов, что позволит ускорить возвращение домой наших парней и девушек.

Кроме того, Зеленский добавил:

Ни на секунду не забываем о нашем Востоке. Поручил Главкому усилить направление из пакетов [военной помощи], поставляемых сейчас партнерами.

Ранее мы писали о том, что отечественное телевидение продемонстрировало Суджу, взятую под контроль Силами обороны Украины.