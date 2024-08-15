Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Харьковской областной военной администрации, около 12 часов 30 минут этого четверга, 15 августа, «вторая армия мира» двумя корректируемыми авиабомбами (КАБами) ударили по центральной части поселка Золочев в Богодуховском районе.

Вследствие очередного военного преступления РФ, ранения получили 3 женщины в возрасте 43, 57 и 65 лет, 2 мужчины в возрасте 35 и 50 лет, а также 12-летний ребенок.

В соответствии с данными, обнародованными Нацполицией, две женщины с осколочными и взрывными ранениями доставлены в больницу. Незначительное травмирование и острая стрессовая реакция — у одной женщины и двух мужчин. Касательно 12-летнего юноши решается вопрос о госпитализации.

В Харьковской ОВА добавили — ударов РФ уничтожены или разрушены десятки частных жилых домовладений и хозпостроек, 2 авто, а также энерго- и газосети. Частично повреждены помещения детсада, ЦПАУ, музшколы и редакции местной газеты.

Фото — t.me/kharkivoda

Фото — t.me/kharkivoda

Фото — t.me/kharkivoda

Фото — t.me/kharkivoda

Фото — t.me/kharkivoda

Ранее мы писали о том, что в Силах обороны заявляли о сокращении интенсивности атак КАБами на Покровском направлении.