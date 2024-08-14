Представитель 14-й бригады в эфире Radio NV сообщил, что на Покровском направлении российские оккупационные силы снизили интенсивность атак корректируемыми авиационными бомбами, информирует «НБН».

По словам пресс-офицера, армия Путина максимально применяет КАБы, когда у нее совсем ничего не получается. Это оружие захватчики используют и на участке, где держат оборону бойцы бригады, однако в последнее время враг стал меньше выпускать авиабомбы.

Коваль предполагает, что это произошло из-за открытия нового направления фронта, на которое переключились российские «освободители». Ранее ВС РФ ежесуточно могли осуществлять 10 обстрелов КАБами.

Военный обратил внимание на то, что чаще всего враг по использует именно это оружие, при этом, по непонятной причине, даже не по позициям Сил обороны, а по городам, в которых еще остались гражданские, например, по Покровску.

Ранее в 110-й ОМБр ответили, изменилась ли ситуация на Покровском направлении после начала наступления в Курской области.