Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», власти Польши получили европейский ордер на арест, выданный ФРГ по делу, затрагивающему подрывы «Северного потока-1» и «Северного потока-2» в Балтийском море, что подтвердили в польской прокуратуре.

В частности, вышеописанная прокуратура ответственно заявила — указанного инструктора не арестовали в Польше, так как в начале июля «фигурант» успел вернуться в свою страну.

Следует отметить, что по мнению немецких правоохранителей, украинец был одним из водолазов, в сентябре 2022 года заложивших взрывные устройства на «Северных потоках». При этом, наш обвиняемый соотечественник, идентифицированный как «Владимир З.», в коротком телефонном разговоре с журналистами заявил об абсолютной непричастности к подрывам российских трубопроводов.

Помимо всего прочего, немецкой прокуратуре не удалось найти связей группы подозреваемых с госструктурами Украины.

Ранее мы писали о том, что Бербок уверена — развертывание американских дальнобойных ракетных комплексов в Германии «надежно сдержит» РФ.