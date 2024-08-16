Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, обнародованное в Telegram-канале «Голоса Америки», Вашингтон все еще опасается пересечения так называемых «красных линий», обозначенных Кремлем.

По словам Сингх, США все еще полагают — дальнобойные атаки на «глубинную» российскую территорию могут спровоцировать эскалацию, правда, не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе:

То, что Россия не ответила на что-то, не означает, что она не может или не ответит в будущем.

Кроме того, спикер американского оборонного ведомства подчеркнула, что лучшим способом противостояния российской агрессии со стороны Киева и государств-партнеров, стало бы объединение усилий в стремлениях «отбрасывать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию [Украины]».

Сингх подвела итог:

Это не обязательно произойдет нанося дальние глубокие удары внутри России. И конечно мы обеспокоены эскалацией.

Ранее мы писали о том, что МО РФ умоляло Пентагон не допустить «тайной операции» Украины.