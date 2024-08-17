Как информирует «НБН» со ссылкой на фото- и видеоматериал, обнародованный в официальном Facebook-профиле Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, субботним утром спасателям пришлось устранять последствия атаки, осуществленной вражеской авиацией на город Сумы.

В соответствии с данными, размещенными ГСЧС, из-за обстрела вспыхнуло сразу 10 гражданских авто, находящихся на стоянке у многоэтажных жилых домов. Также, взрывная волна выбила оконные пролеты, повредила фасады многоэтажек и прилегающих помещений.

Специалисты-спасатели успели своевременно локализировать очаги возгорания, не позволив огню охватить прочие автотранспортные средства.

Кроме того, проведено тщательное обследование территории, на которую была сброшена авиабомба, — пока обнаружен один пострадавший.

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Ранее мы писали о том, что в Сумской ГВА сообщали об утреннем обстреле города.