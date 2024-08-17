Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-канале главы Сумской ГВА Алексея Дрозденко, ранним утром этого выходного дня, 17 августа, враги нанесли удар по городу.

По словам Дрозденко, зафиксирована серия попаданий в районе проспекта Свободы: много поврежденных оконных пролетов, и горит множество автомобилей. На данный момент, на месте инцидента начали работу бригады соответствующих экстренных служб.

В Сумской ГВА отметили — поисково-спасательные мероприятия по обнаружению пострадавших не прекращаются, и сейчас пока известно об одном человеке, которому оказана необходимая медпомощь.

Также, начато разворачивание оперативного штаба, направленного на ликвидацию последствий: сюда пострадавшие граждане смогут подавать заявки с 8 часов утра.

Кроме того, автомобильное сообщение на перекрестке проспекта Свободы и улицы Украинской Народной Республики (Екатерины Зеленко) пока существенно затруднено.

Ранее мы писали о том, что Клименко рассказывал, как проходит эвакуация населения из приграничья Сумщины.