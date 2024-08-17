Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания The Times, Великобритания заявила — более месяца назад, США направлен запрос на разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для атак на «глубинную» территорию РФ, но ответ так и не получен.

В издании отмечают — в последние недели на Западе усиливается степень давления касательно требований о смягчении правил по применению систем вооружений большой дальности ВСУ, и в Британии ожидают одобрения Соединенных Штатов, прежде чем «дать украинцам зеленый свет».

Кроме того, один из неназванных источников в британском правительстве подтвердил — процедура обсуждения применения Storm Shadow со странами-союзниками все еще не завершена, вопреки тому, что такое решение является «рутинным процессом» для США.

Ранее мы писали о том, что в Пентагоне по-прежнему не исключают эскалации «конфликта» из-за ударов Украины вглубь территории РФ.