Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), наступление ВСУ в Курской области открыто демонстрирует — украинцы в состоянии использовать тактику маневровой войны для компенсации превосходства государства-террориста в личном составе и бронетехнике.

В соответствии с подсчетами аналитиков ISW, с января по июль текущего года, российско-захватническая армия суммарно оккупировала в Украине 1 175 квадратных километров, что сравнимо с Курской областью (ВСУ заняли приблизительно 800 квадратных километров на протяжении 6 дней, и по состоянию на 17 августа продвинулась вглубь РФ на 28 километров).

Таким образом, применение Силами обороны маневра в Курской области является примером того, как операция Украины, в комбинации с оперативной неожиданностью, может привести к большим территориальным достижениям за существенно более короткие периоды времени, и с гораздо меньшей численностью живой силы и техники.

Впрочем, продолжительной позиционное противостояние, наоборот, только истощит ресурсы Украины, а затяжная война расширит объем расходов как для Киева, так и для западных государств-партнеров.

Ранее мы писали о том, что сегодня Воздушные силы ВСУ «отминусовали» очередной мост на Курщине.