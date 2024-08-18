Как сообщает «НБН» со ссылкой на информацию и видеосвидетельство, обнародованные в официальном Telegram-канале командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, недавно нашими летчиками ликвидирован еще один мост на Курском направлении.

По словам Олещука, пилоты Воздушных Сил, осуществляя нанесение высокоточных ударов с неба, не прекращают лишать «вторую армию мира» логистических возможностей, и подобные операции значительно отражаются на ходе боевых действий в Курской области, позволяя украинским войскам перехватывать инициативу.

Командующий Воздушных Сил подвел итоги:

Минус еще один мост! Еще раз спасибо летчикам за профессионализм и результат! Вместе — к победе!

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ночь на это воскресенье, 18 августа, по нефтебазе в Ростовской области ударили дроны-камикадзе, возник пожар.