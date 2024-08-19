Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского, государство-террорист не прекращает шантажировать планету угрозой катастрофы на ЗАЭС.

По словам Зеленского, оккупанты одновременно используют территорию Запорожской АЭС в качестве площадки для нанесения ударов по Никополю и прилегающим общинам, продолжая хранить здесь военную технику и боеприпасы, таким образом прикрываясь объектом.

Президент Украины подчеркнул — лишь возвращение ЗАЭС под контроль Украины позволит полноценно соблюдать все нормативы безопасности, и, в целом, нормализует ситуацию на объекте.

Зеленский резюмировал:

В течение десятилетий Украина гарантировала высокий уровень безопасности ядерных объектов, и так будет и в дальнейшем, но для этого должно прекратиться преступное российское присутствие на ЗАЭС.

Ранее мы писали о том, что «кадыровцы» использовали помещения ЗАЭС как стрелковые тиры.