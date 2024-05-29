О том, что на Запорожскую атомную станцию в Энергодаре (временно оккупированная часть Запорожской области) перебросили личный состав чеченских подразделений Росгвардии «Ахмат» (ОМОН/СОБР), которые расширили уже существующую военную базу армии Путина, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, присутствие данных «кадыровцев» с приданной им техникой на ЗАЭС, оккупационные власти объясняют якобы жизненной необходимостью в усилении охраны объекта, однако на самом деле, как указанные средства, так и сами боевики, активно вовлекаются в патрулирование Энергодара, а также к осуществлению репрессивных мероприятий, направленных на украинское население.

Отдельно в ЦНС добавили, что чеченские террористы игнорируют все правила ядерной безопасности, поскольку в одном из помещений ЗАЭС даже создали стрелковый тир.

Ранее мы писали о том, что мэр Энергодара показывал расположение огневых точек оккупантов на ЗАЭС.