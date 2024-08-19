Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), «Курский прорыв» ВСУ наконец принудил государство-террорист к началу массовой переброске своих подразделений с передовой в Украине в атакованную область.

По мнению аналитиков Института изучения войны, интенсивность боевых действий на Курщине потребует от РФ увеличения количества «живой силы» и техники. По данным The Wall Street Journal, из Украины в Курскую область передислоцировано несколько некомплектных бригад армии Путина (около 11 батальонов), суммарной численностью в 5 000 человек.

В частности, речь идет о бригадах «Пятнашка» псевдореспублики «ДНР» и 200 мотострелковой (14 армейский корпус Ленинградского военного округа), которые в течение последних месяцев были задействованы под Часовым Яром на Донетчине.

Кроме того, российский генералитет дал указание переместить формирования «второй армии мира» из Харьковской области: дело касается батальона «Тигр» 155 бригады морской пехоты ВС РФ.

Ранее мы писали о том, что операция Украины на Курщине показала тактическое превосходство ВСУ над армией Путина.