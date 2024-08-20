Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-каналы «РИА-Новости» и «ТАСС», глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров полагает — после наступления украинской армии на Курщине, начало мирного переговорного процесса между Банковой и Кремлем попросту невозможно.

По словам Лаврова, кремлевский тиран Владимир Путин якобы дал четко понять — после прорыва ВСУ на территорию Курской области, ни о каких переговорах с Киевом не может идти и речи.

Также, глава МИД РФ добавил — какие-либо утверждения, касающиеся недавнего контакта Украины и РФ относительно потенциального проведения переговоров (формирование «рабочих групп» дипломатов после швейцарского Глобального саммита мира), являются не более, чем домыслами, поскольку такая процедура скорее нацелена на «продвижение ультиматума под названием «формула Зеленского»».

Ранее мы писали о том, как в Госдепе США высказались о председательстве Лаврова в Совбезе ООН.