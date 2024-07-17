Во вторник, 16 июля, на брифинге представитель Госдепа США объяснил, что Вашингтон обязан впускать на территорию своей страны представителей недружественных режимов иностранных государств, которые находятся под санкциями, для участия в мероприятиях ООН.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Отвечая на вопрос о влиянии председательства руководителя внешнеполитического ведомства РФ в Совете Безопасности ООН на авторитет США, Миллер напомнил, что за последние два года Вашингтон принимал меры для привлечения страны-агрессора к ответственности за вторжение в Украину.

Чиновник напомнил, что Штаты, которые размещают на своей территории Организацию Объединенных Наций, обязаны позволять дипломатам иностранных государств принимать участие в заседаниях.

При этом, как напомнил спикер Госдепа, представители стран, которые находятся под санкциями, благодаря визовым ограничениям могут посещать исключительно мероприятия ООН.

Как сообщалось, постпред Украины в ООН высмеял Лаврова, который в ходе выступления цитировал произведение Оруэлла.