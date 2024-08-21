Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт главы отечественного внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, ратификация Радой «Римского статута» МУС, на шаг приблизила Украину к интеграции в европейский блок.

По словам Кулебы, вследствие вышеописанной ратификации, Украина оказалась 125 членом МУС, что продемонстрировало непоколебимую приверженность Киева укреплению международного правосудия.

В частности, вопреки тому, что Украина уже результативно сотрудничает с МУС, стремясь максимально поспособствовать наказанию Кремля, прямо ответственного за зверства оккупантов, совершенные во время российского вторжения, теперь такой процесс станет еще «более эффективным».

Глава МИД акцентировал:

С ратификацией «Римского статута» Украина также сделала еще один важный шаг к вступлению в ЕС.

Ранее мы писали о том, что Кулеба называл 5 шагов для оптимизации ситуации в энергосистеме Украины.