Дипломат в ходе участия в заседании Совета глав МИД ЕС в онлайн формате рассказал, что атаки ВС РФ ракетами и беспилотниками уничтожили или повредили значительную часть генерирующих мощностей, тепловой генерации, ГЭС, а также объектов системы передачи электроэнергии, информирует «НБН».

Руководитель внешнеполитического ведомства сообщил, что украинское руководство в вопросе срочной поддержки энергетики сейчас сосредоточилось на пяти шагах. Киев работает над усилением противовоздушной обороны для эффективного отражения российских атак.

По словам Кулебы, помимо этого, Украина занимается быстрым ремонтом и восстановлением объектов генерации и распределения, работает над децентрализацией энергосистемы, в частности над установкой когенерационных установок.

Также, как сообщил министр, Киев намерен увеличить импортные мощности из Евросоюза с нынешних 1,7 до 2,2 гВт и привлечь больше средств и оборудования от партнеров.

Напомним, глава Госэнергонадзора ответил, когда в стране улучшится ситуация со светом.