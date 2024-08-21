Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Министерства экономики, гражданам станут возвращать средства в объеме 10 процентов от покупки товаров, произведенных в Украине.

В частности, чтобы рассчитывать на ежемесячное получение максимальных 3 000 гривен, желающим необходимо подключиться к функционалу «Национального кэшбэка» посредством «Дії», предварительно открыв виртуальную/физическую банковскую карточку для поступления отчислений.

В госприложении позволяется:

свериться с суммами переведенного и выплаченного кэшбэка;

перенаправить накопленные средства на оплату определенных услуг.

На протяжении месяца, каждого 20 числа, деньги в рамках «Национального кэшбэка» будут перечисляться на карточку, и такие средства можно будет потратить на перечень услуг, указанный в инфографике ниже:

Фото — me.gov.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минцифры и ПФУ напоминали, как оформить субсидию на «коммуналку» онлайн.