Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление заместителя главы Мирноградской ГВА (городской военной администрации) Татьяны Сытник, опубликованное «Суспільним», в этом населенном пункте Донетчины не прекращается эвакуация гражданского населения.

По словам Сытник, в Мирнограде сложилась обстановка, указывающая на одно — нужно покидать прифронтовой город как можно скорее. В частности, перекрыты район «5/6» и микрорайон «Западный» — отсюда можно только выехать, но не заехать. Соответствующие структуры интенсивно эвакуируют как взрослых, так и детей, размещая их в капсулах.

Замглавы ГВА добавила — именно из вышеописанных небезопасных зон власти стремятся как можно оперативнее эвакуировать семьи с детьми, подключив к процессу экипажи полиции и ГСЧС. Кроме того, городская администрация дополнительно привлекла к помощи в вывозе более 200 человек — учителей, воспитателей детсадов, соцработников и чиновников.

Ранее мы писали о том, что Нацполиции поручили вести розыск семьи, укрывающих своих детей от эвакуации из Мирнограда.