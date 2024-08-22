Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное главой Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иваном Федоровым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», семеро детей, пострадавших вследствие вышеописанного обстрела, сейчас направлены на госпитализацию в больницу.

По словам Федорова, семь несовершеннолетних проходят курсы лечения, однако один ребенок находится в сверхсложном тяжелом состоянии — ему необходимо сделать повторную операцию. Глава Запорожской ОВА подчеркнул, что надеется, — «после нее [операции] состояние здоровья ребенка пойдет на улучшение». Также, у четверых госпитализированных детей врачи наблюдают среднюю тяжесть ущерба здоровью из-за ранений и контузий.

Федоров добавил — медики делают все возможное для ускорения процесса выздоровления детей, и потому:

…Кто-то через несколько дней, а кто-то — через неделю сможет вернуться к своим семьям.

Ранее мы писали о том, что Федоров сообщал о пострадавших из-за атаки РФ на Малокатериновку.