Как информирует «НБН» со ссылкой на MSNBC, историческое событие состоялось в период проведения Национального съезда Демократической партии в Чикаго.

В этот момент Харрис встречалась с потенциальными избирателями в Милуоки (штат Висконсин), откуда решила обратиться к делегатам-демократам, высказав благодарность за вышеописанное доверие:

Это кампания, которую двигают люди, и вместе мы проложим новый путь вперед.

Следует отметить, что в мероприятии принимало участие более 4 000 человек, и, поскольку в начале текущего месяца в рамках виртуального поименного волеизъявления Харрис показана поддержка большей части демократов, процедура была проведена повторно, для объявления итогов в торжественной обстановке.

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