Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, в субботу, 24 августа, Москва и Киев намереваются обменяться 115 узниками, благодаря успешным переговорам, осуществленным при посредничестве Абу-Даби.

По словам неуказанного эмиратского чиновника, озвученных на условиях анонимности, детали пока не спешат обнародовать, но процедура обмена точно будет совершена в День Независимости. При этом, ни российские, ни украинские функционеры не предоставили немедленных комментариев касательно предполагаемого обменного процесса.

Следует отметить, что это станет седьмым по счету обменом, который совершается при участии ОАЭ: Абу-Даби является ближайшим партнером Вашингтона в сфере безопасности, при этом, поддерживающим «теплые отношения» с Москвой в течение всей войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил сегодняшний обмен:

Еще 115 наших защитников вернулись сегодня домой. Это воины Нацгвардии, Вооруженных Сил, ВМС и Госпогранслужбы.

Ранее наш информационный портал писал о том, Лубинец комментировал российское видео с отрезанной головой украинского военнопленного.