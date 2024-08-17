Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал уполномоченного парламента по вопросам соблюдения прав человека (омбудсмена) Дмитрия Лубинца, от Украины последовали ответные действия на еще одно военное преступление армии государства-террориста.

По словам Лубинца, он направил запрос в ООН и Международный комитет Красного Креста, касающийся очередного акта несоблюдения норм международного гуманитарного законодательства со стороны путинских войск.

Омбудсмен отметил — обнародованием подобных видеофрагментов, враги намереваются запугать и деморализовать украинцев. Однако, такие публикации лишь заставят Украину стремиться привлечь каждого [российского военного преступника], совершившего идентичные бесчеловечные зверства к неминуемой ответственности.

Ранее мы писали о том, что вчера, 16 августа, миссии ООН предоставили новые доказательства пыток украинских защитников в плену РФ.