Как информирует «НБН» со ссылкой Институт изучения войны (ISW), на геолокационных снимках, сделанных в предыдущие дни, заметно — украинская армия продвинулась дальше в южных окрестностях Русской Конопельки, что расположена восточнее Суджи.

Как утверждают российские «военкоры», Силы обороны также переместились севернее Мартыновки (северо-восточнее Суджи), у автомагистрали Р-200, соединяющей Суджи с Суходоловкой. Кроме того, появлялись противоречивые сообщения, касающиеся боев восточнее Суджи под Саморядово и Козыревкой, однако в этой зоне могут быть задействованы лишь малые мобильные подразделения ВСУ.

Помимо всего вышеописанного, некоторыми «блогерами» страны-агрессора «вбрасывалось» — армия Путина якобы снова заняла Спальное и Крупец (юго-восточнее Суджи), но при этом обстановка в указанном районе остается довольно неясной.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW показывали прогресс наступления Сил обороны на Курщине.