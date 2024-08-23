Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), позавчера, 21 августа, Силы обороны нашей страны приблизились к восточной части Комаровки (южнее Коренево и восточнее Суджи).

Согласно паническим сообщениям российских «военкоров», украинская армия, действующая северо-восточнее Коренево, захватила Семеновку и переместилась к южной части Левшинки, а также несколько продвинулась на севере Мартыновки (северо-восточнее Суджи). Также, на дополнительных геолокационных снимках, сделанных 22 августа, можно рассмотреть — ВСУ зашли в южную часть Русской Конопельки (восточнее Суджи).

Впрочем, так называемые «военкоры» страны-агрессора утверждают — подразделениями «Дикой дивизии Донбасса», с приданными батальонами «Арбат», «Пятнашка» и «Сармат», у Сил обороны отбит Нечаев (севернее Суджи). При этом, украинская армия вступала в бой с путинскими войсками пол Глушково, Коренево, Суджей и Белово на Курщине.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что Москва запустила информационную кампанию для «приуменьшения» успехов ВСУ в Курской области.