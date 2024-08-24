Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского, сейчас украинско-российская граница является рубежом между независимым европейским государством и террористической группировкой номер один в мире, — Россией.

По словам Зеленского, вспомнившего успех «Курской операции», продвижение Сил обороны в этом региона в текущий момент доказывает — россияне пожнут все посеянное зло на собственной территории. В частности, граница между нашей страной и неволей на самом деле разделяет не Украину и РФ, а жизнь и смерть.

Президент Украины резюмировал:

Независимость — в каждом из нас. И объединенные, мы способны побеждать. Это доказало 24 февраля. Доказал 2022 и 2023 год. Доказывает и этот год. Мы выстояли, сдержали и дали отпор врагу, а теперь делаем это на его [врага] болотах.

С полным видеообращением украинского лидера можно ознакомиться ниже:

Ранее мы писали о том, что ВСУ продолжают достигать успехов в Курской области.