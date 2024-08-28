Как информирует «НБН» со ссылкой заявление официального представителя Пентагона генерал-майора Патрика Райдера, опубликованное «Голосом Америки», Вашингтон по-прежнему не намерен разрешать Силам обороны наносить американским оружием удары по целям, расположенным в тыловых районах государства-террориста.

По словам Райдера, украинской армии разрешается лишь использовать предоставленную американскую военную помощь в качестве осуществления самооборонных мероприятий, нацеленных на отражение атак из-за границы (РФ). В частности, речь идет исключительно о ведении ответного огня по объектам «второй армии мира».

Представитель Пентагона отдельно акцентировал:

…Но что касается дальнобойных ударов в глубину российской территории, наша политика не изменилась.

Таким образом, на данном этапе войны, Украине разрешается действовать только «в пределах определенного радиуса», чтобы предотвратить наступательные действия путинских войск.

Ранее мы писали о том, что Пентагон по-прежнему допускает эскалацию войны из-за ударов Украины вглубь территории РФ.