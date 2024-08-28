Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Facebook-профиле Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), численность граждан, убитых российским обстрелом граждан в Кривом Роге (Днепропетровская область), несколько возросла.

По словам представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, российско-оккупационные войска убили в ночь на вторник 4 человек, которые находились в одном из гостиничных комплексов Кривого Рога. На данный момент, на утро среды, 28 августа, ведение поисково-спасательных работ прекращено.

«Чрезвычайники» подвели итог: из-за вышеописанной ночной ракетной атаки РФ на гостиницу, также ранения различной степени тяжести получили еще 5 граждан.

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Ранее наш информационный портал писал о том, что РФ потратила рекордную сумму на комбинированный обстрел Украины в ночь на 27 августа.