Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, количество пострадавших от очередного военного преступления «второй армии мира», выросло то 8 человек.

По словам Лысака, помимо тех пяти раненых (четверых мужчинах 29, 41, 44 и 60 лет с осколочно-взрывными травмами, а также легкораненой 54-летней женщины), о которых сообщалось ранее, пришлось госпитализировать 64-летнего и 29-летнего мужчин. Еще одна жертва «освободителей», 18-летний парень, будет проходить амбулаторное лечение.

Глава Днепропетровской ОВА добавил, что на территории Кривого Рога изуродованы многоэтажки, разрушены хозпостройки в гаражном кооперативе, деформированы 12 авто, а также выбиты окна в отеле.

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Ранее наш информационный портал писал о том, что военный эксперт раскрывал характеристики новой украинской баллистической ракеты.