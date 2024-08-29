Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), интенсивность атак Сил обороны в Курской области снизилась, и бойцы украинской армии начали окапываться и усиливать фортификации, стремясь удержать недавно захваченные районы.

Как утверждают российские пропагандисты (так называемые «военкоры»), свежие подразделения армии Путина якобы стали постепенно и поэтапно стабилизировать кризисную ситуацию в атакованном регионе.

В частности, на геолокационных кадрах, сделанных накануне, 28 августа, можно увидеть — «вторая армия мира» активно действует в восточном Коренево, в Силы обороны Украины, судя по всему, на днях отступили из этого района, то есть путинские войска приступили к возвращению отдельных утраченных позиций.

При этом, украинской армии удалось продвинуться дальше: в районе сел Ветреное, Кремянное и Шептуховка (восточнее и северо-восточнее Коренево); в окрестностях восточного Нечаева и Черкасского Поречного (северо-восточнее Суджи); в полях южнее поселка Спальное (юго-восточнее Суджи).

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что Кремль манипулировал визитом Гросси на Курскую АЭС для обвинения ВСУ в обстрелах объекта.