Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской областной военной администрации, над городом, ночью и утром этого четверга, 29 августа, силами и средствами ПВО было сбито около 15 вражеских дронов-камикадзе.

При этом, в КГВА отдельно уверяют — ни один из российско-иранских ударных дронов-камикадзе не смог достичь поставленных целей.

Однако, на территории Голосеевского района Киева зафиксировано падение фрагментов «приземленных» дронов-камикадзе в жилых кварталах: в соответствии с предварительными данными, повреждены оконные пролеты и двери в одном из многоквартирных домов.

Кроме того, на территории Деснянского района, части «Гераней-2/Шахедов» свалились на частное домохозяйство: вспыхнуло возгорание в нежилом строении, оперативно ликвидированное специалистами-спасателями.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперт рассказал о технических характеристиках новой украинской баллистической ракеты.