Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление депутата Харьковского областного совета Александра Скорика, опубликованное «Еспрессо», ситуация вокруг Купянска и в самом города остается чрезвычайно сложной, поскольку населенный пункт соприкасается динамично движущейся линией фронта.

По словам Скорика, близость Купянска к передовой позволяет оккупантам регулярно сбрасывать корректируемые авиабомбы (КАБы), и если сейчас посмотреть на город с «птичьего полета», то можно увидеть — здесь практически нет домов или переулков, в той или иной мере разрушенных.

Народный избранник добавил: захватчики усиливают группировку на Купянском направлении, так как стремятся выйти к реке Оскол, однако ключевая цель «освободителей» — разрушить Купянск до основания, — «чтобы там невозможно было не только проживать», а даже закрепиться ВСУ.

Скорик подчеркнул, текущая тактика оккупантов предусматривает «выбивание» оборонной линии ВСУ, в частности, — «выжигание просто КАБами», что был сделать невозможным удерживание позиций.

Нардеп резюмировал:

Я думаю, что ситуация не будет меняться в лучшую сторону. Но там живет достаточно большое количество мужественных людей и они держатся.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ сообщали, сколько оккупантов заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске.