Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Харьков» Виталия Саранцева, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», в Волчанске, в периметре местного агрегатного завода, в течение нескольких месяцев остаются в блокаде захватчики «одного из подразделений» армии Путина.

По слова Саранцева, в самом начале активизации наступления на Харьковщине, после прорыва в Волчанск, на территории агрегатного завода укрылось около 40 «освободителей». Впрочем, на протяжении последних недель и месяцев, оккупанты несут колоссальные потери в данном районе: у «хороших русских» здесь скопилась масса погибших и раненых. В частности, есть раненые лежачие, но есть и такие травмированные, которые в состоянии вести бой.

Спикер «Харькова» осторожно резюмировал:

Определенное количество их там остается, точную цифру я не могу сказать по определенным соображениям.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW раскрывали, сколько военных баз в РФ могут стать целью для ракет ATACMS, запущенных ВСУ.