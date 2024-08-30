Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), российско-оккупационная армия сейчас осуществляет несколько оперативных тактических операций, таким образом усиливая давление на Покровском направлении.

Как утверждают в ISW, «вторая армия мира» пытается взять в окружение позиции украинских войск, располагающиеся в окрестностях Мирнограда и Гродовки. Эта тактическая операция проходит вдоль линии Новогродовка-Гродовка восточнее города Покровск (Донетчина), и осуществляется с целью ускорения захвата Мирнограда и активизации процесса перемещения к окраинам Покровска. При этом, российский генералитет, судя по всему, рассматривает подобные операции как факторы, позволяющие начать интенсивные наступательные действия на сам Покровск.

Кроме того, главком ВСУ Александр Сырский сообщил — наиболее ожесточенные бои на Покровском направлении не прекращаются в восточных районах Гродовки, юго-западнее Гродовки под Красным Яром, а также рядом с Новогродовкой и непосредственно восточнее Селидово около Михайловки.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали, сколько военных баз в РФ могут стать целью для ракет ATACMS, запущенных ВСУ.