Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), переброска российских самолетов на удаленные тыловые авиабазы не минимизирует пользу американских ракет ATACMS, поскольку существует множество иных вражеских целей.

По мнению высокопоставленного американского функционера, ответственного за вопросы нацбезопасности в администрации Байдена, удары ВСУ, осуществленные с помощью западного оружия по объектам в РФ, не будут отличаться эффективностью, так как Москва передислоцировала свою авиацию с баз, располагающихся рядом с Украиной.

Аналитики ISW полагают, что подобное оценивание игнорирует факт того, что путинские войска пользуются «пространством заповедника» в глубоком тылу РФ, в частности, речь идет о широком спектре инфраструктуры, помимо аэродромов, поддерживающих интенсивность военных операций против Украины. Таким образом, перемещение самолетов с российских авиабаз в радиусе действия ATACMS не уменьшает пользу от применения данных ракет против военных целей на территории государства-террориста.

В Институт изучение войны подвели черту:

Только 17 из этих 250 объектов [до которых «долетят» ATACMS] являются аэродромами, и маловероятно, что российские военные передислоцировали средства из всех остальных 233 объектов в такой же степени, как это было с авиацией.

Ранее мы писали о том, почему США запрещают Украине бить вглубь РФ дальнобойным вооружением.