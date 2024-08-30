Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Facebook-профиле местной областной прокуратуры, сегодня, 30 августа, около 1 часа 30 минут ночи, российско-захватническая армия в очередной раз прибегла к запрещенным международным правом методикам ведения боевых действий, нанес удар с воздуха по одному из предприятий в Сумах.

В Сумской областной прокуратуре сообщают — вследствие коварной атаки «второй армии мира», в соответствии с предварительной информацией, не менее 9 человек. По состоянию на утро, на месте инцидента продолжалась ликвидация последствий масштабного пожара.

Прокурорами, взаимодействующими со схожими правоохранительными структурами, начато документирование/фиксация последствий обстрела со стороны вояк государства-террориста.

Фото — t.me/suspilnesumy

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