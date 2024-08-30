Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал народного депутата, являющегося первым заместителем председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка, второй редакцией вышеописанного документа предлагаются существенно меньшие изменения в налоговом секторе, если провести сравнение с июльскими нормативами Кабинета Министров.

По словам Железняка, в актуальной редакции проекта закона № 11416 рекомендуется:

поднять ставку военного сбора с 1,5 процента до 5 процента;

увеличить налогообложение физлиц-предпринимателей первой и второй групп;

ввести авансовые взносы для сетей АЗС;

добавить 1-процентный сбор со всех категорий физлиц-предпринимателей третьей группы;

внедрить 25-процентный налог на прибыль для финучреждений/банков;

предусмотреть ведение помесячной отчетности по налогу на доходы физлиц/НДФЛ (с целью формирования механизма экономического бронирования от мобилизации).

Ранее наш информационный портал писал о том, что правки к законопроекту № 11416 сократят приток средств от налогообложения населения в госбюджет.