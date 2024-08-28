Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, парламентарии внесли ряд корректировок в указанный законопроект, и теперь размер дополнительных «вливаний» в госбюджет-2024 не превысит 30,1 млрд гривен, вопреки предварительным прогнозам о сумме в 125 млрд гривен.

По словам Гетманцева, такое уменьшение «ожиданий» стало возможным после учета серии рекомендаций, предложенных народными избранниками после первого чтения:

увеличение военного сбора ограничивается налоговым периодом, в которое отменят режим военного положения;

средства от военного сбора станут поступать только в спецфонд сформированный для финансирования ВСУ;

налог на сверхприбыль финучреждений вычеркнут по запросу Минфина и НБУ;

отредактирован «авансовый взнос» с сетей АЗС;

поднятие ставки налогообложения прибыли финучреждений перенесут на будущий год;

1-процентный военный сбор для юрлиц на едином налоге третьей группы ФОП — исключен.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Стефанчук прогнозировал повышение налогов в ближайшие месяцы.