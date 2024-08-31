Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Wall Street Journal, прения в администрации президента США Джозефа Байдена касательно возможности отправки американских гражданских лиц в Украину стали более обостренными после прибытия F-16.

В частности, Советом нацбезопасности рассматривался ряд предложений о направлении в Украину частных подрядчиков, однако разведка и другие указали на рискованность таких шагов, поскольку обеспокоены потенциальным нападением РФ на американских граждан в нашей стране.

При этом, Вашингтон переложил подобную ответственность на ЕС, так как надеется, что европейские страны-партнеры возьмут на себя большую часть, а возможно, и весь спектр обслуживания истребителей F-16.

Впрочем, некоторые представители Пентагона повторно выступили за отправку специалистов, но уже для ремонта военной техники, но и Байден, и советник по нацбезопасности Джейк Салливан, подчеркнули — Минобороны США не составило адекватных планов реагирования на случай, если техперсонал подвергнется российскому нападению.

Таким образом, отправка американцев в Украину все еще остается «красной линией» администрации Байдена.

Ранее мы писали о том, что Пентагон даже после визита Умерова не снял с Украины запрета на удары вглубь РФ.