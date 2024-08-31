Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Минобороны США, Остин в очередной раз осудил удары РФ по объектам критически-важной гражданской инфраструктуры Украины, произошедшие в начале этой недели, однако ни слова не сказал о снятии запрета с ВСУ на удары американским оружием по отдаленным регионам государства-террориста.

В частности, Остин сообщил, что Вашингтон продолжит «вести» союзников и партнеров за собой для обеспечения ключевых потребностей оборонного потенциала Украины, подчеркнув, что «не следует нацеливаться на гражданских лиц», и лишь подобная непоколебимость нашей страны «позволит ей победить агрессию и зверства Путина».

Глава Минобороны США добавил, что украинская армия продолжает отражать атаки [РФ], нанося значительные потери «второй армии мира», и потому:

…Не сомневайтесь, США не откажутся от поддержки свободной и суверенной Украины.

Ранее мы писали о том, как в Пентагоне комментировали потерю Украиной первого истребителя F-16.