Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-канале главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, чиновник в период трансляции телемарафона «Единые новости» рассказал об изменениях в оперативной обстановке.

По словам Синегубова, на данный момент «чрезвычайники» завершили проведение поисково-спасательных мероприятий в многоэтажке, разрушенной авиаударом российско-оккупационных войск. По итогам этих работ, информация о количестве пострадавших из-за военного преступления РФ не изменилась: 97 человек травмированы и 6 погибли.

Также, сейчас не прекращается ликвидация последствий «прилетов», и, судя по всему, разрушенную часть многоэтажного дома, на которую пришлось попадание, вскоре разберут.

Глава Харьковской ОВА резюмировал:

20 жителей обратились за помощью в расселении. Для таких случаев у нас предусмотрены специальные места временного проживания. Остальные люди нашли жилье самостоятельно.

Ранее мы писали о том, что Синегубов утром рассказывал о попадании в жилую многоэтажку.