Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания The Telegraph, после того, как Украина перебросила часть элитных подразделений с Донбасса для операции на Курщине, темпы российского наступления возросли — «вторая армия мира» интенсивно продвигается на Покровском направлении.

Впрочем, неуказанный украинский офицер сообщил изданию — он впервые видит такую скорость российского наступления. При этом, подобные «успехи» россиян объясняются просто — Силы обороны ощущают существенный дефицит артиллерии, снарядов и БПЛА. Также, наиболее критическое для ВСУ сейчас — это огромное количество «живой силы» у армии Путина, превосходящей, по мнению неизвестного командира, Силы обороны «как минимум в 5 раз».

Украинский командир подчеркнул:

Они [ВС РФ] пытаются прорваться через этот фланг, по сути, вдоль трассы на Покровск, и им это удается, и очень успешно.

Предполагается, что путинские войска смогут достичь города через 2 недели, однако не смогут захватить Покровск.

Ранее мы писали о том, что оккупанты изменили тактику для интенсификации наступления на Покровск.