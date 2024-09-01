Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), командование армии Путина переместило часть своих сил с менее приоритетных направлений, и помимо Донецкой области, речь идет о севере Харьковщины (линия «Купянск-Сватово-Кременная») и западной части Запорожской области, таким образом стремясь усилить оборону на Курском направлении.

Впрочем, вопреки вышеописанным действиям РФ, Силы обороны продолжили продвигаться в Курской области, атаковав районы:

юго-западнее Коренево (под Комаровкой и Краснооктябрьским);

южнее Коренево (около Снагосты);

восточнее Коренево (под Матвеевкой и Кремяным);

северо-западнее Суджи (около Бахтинки и Малой Локни);

севернее Суджи (рядом с Камышевкой и Киреевкой);

северо-восточнее Суджи (под Нечаевым и Мартыновкой);

южнее Суджи (под Плехово);

юго-восточнее Суджи (под Боркой и Черкасской Конопелькой).

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что армия Путина может дойти до Покровска к середине сентября.